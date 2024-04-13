В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Уже почти 30 000 жилых домов и дачных участков подтоплено в российской оренбургской области, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Если в Орске, с которого все началось, стихия постепенно отступает, то в самом Оренбурге и еще нескольких десятках населенных пунктах самое сложное время еще впереди", - говорится в сообщении.

По данным 112, всего подтоплено 12 213 домов и 17 203 участка. Эвакуированы более 13100 человек. К врачам обратилось почти 500 человек.

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