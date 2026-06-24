В рф пытаются выяснить позицию США по войне в Украине после саммита G7

россия хочет понять, действительно ли президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по войне в Украине после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите G7 в этом месяце, что такие изменения произошли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова, пишет УНН.

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Макрон, принимавший саммит G7 во французском Эвиане, заявил, что в ходе переговоров Трамп признал: россия не стремится к миру в Украине. По словам французского лидера, это стало "реальным изменением подхода" со стороны США.

Сам Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую он назвал "очень хорошей", призвал россию достичь договоренностей с Украиной. Эти комментарии вызвали осторожный оптимизм среди лидеров G7 относительно возможности заключения мирного соглашения.

"Что касается Украины, мы хотим понять, что произошло в Эвиане", — заявил лавров на мероприятии в москве.

"Американцы пока не сообщили нам, какие выводы они сделали после саммита в Эвиане и какими будут их дальнейшие действия", - добавил он.

Лавров также сослался на слова Макрона о том, что договоренности, достигнутые в августе прошлого года между Трампом и президентом россии владимиром путиным в Анкоридже (Аляска), были фактически "похоронены" в Эвиане.

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Отмечается, что российские чиновники регулярно упоминают так называемый "дух Анкориджа" — термин, которым, по словам аналитиков, Москва обозначала возможную основу для соглашения. Она предусматривала бы отвод украинских войск с остальной территории Донбасса в обмен на замораживание линии фронта на других участках.

Киев неоднократно заявлял, что не передаст ни одной части своей территории россии без борьбы.

Подчеркивая растущее разочарование москвы ситуацией, лавров во вторник предположил, что саммит в Анкоридже мог быть "американской хитростью для выигрыша времени с целью перевооружения киевского режима". Еще двое высокопоставленных чиновников рф на этой неделе также обвинили Вашингтон в невыполнении достигнутых тогда "договоренностей".

В среду Лавров заявил, что путин согласился на предложение, которое, по его словам, выдвинула американская сторона.

"В Анкоридже он сказал президенту Трампу: "Здесь есть определенные нюансы, но я беру ответственность на себя и принимаю ваши предложения". Это уже был компромисс. А теперь нам говорят: "Послушайте, это пока не срабатывает - давайте придумаем еще одну уступку"", - сказал глава МИД рф.

Лавров неоднократно подчеркивал, что москва хочет продолжать диалог с США и ожидает следующего визита в россию спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время он пожаловался на сохранение американских санкций против россии и выразил сожаление по поводу того, что двум странам до сих пор не удалось восстановить прямое авиасообщение или договориться о возврате российской дипломатической собственности, изъятой властями США.

Кроме того, по словам лаврова, Соединенные Штаты не устанавливают никаких ограничений на поставки вооружений европейским странам для последующей передачи Украине.

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