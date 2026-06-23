путин заявил о готовности к переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих соглашений.
российский диктатор владимир путин снова заговорил о готовности к переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений. Об этом сообщают российские пропагандистские "медиа", передает УНН.
Детали
россия, тем не менее, как уже неоднократно отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и, напомню, тогда были парафированы украинской делегацией. Итак, их все устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны
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Глава российского МИД сергей лавров заявил, что россия готова возобновить переговоры с Украиной в любое время, "с той точки, на которой они остановились".
Он также обвинил США в отходе от роли объективного посредника.
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