В результате града в США пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Восемь человек получили травмы из-за града, размером с мяч для софтбола, который выпал в зоопарке в Колорадо-Спрингс (США). Всех пострадавших доставили в больницы. Всего было эвакуировано около 3400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Weather Channel.
Град шел около 15 минут.
Посетителей вывозили из зоопарка на автобусах, потому что град разбил лобовые стекла на автомобилях. Пострадало около 400 транспортных средств.
Град убил в зоопарке двух стервятников и утку.
Напомним, в городе Каменка-Бугская Львовской области 5 августа выпал град размером с вишню.
В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.
#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG— CSFD PIO (@CSFDPIO) 6 августа 2018 г.
Here's a look at just how big the hail was in the Colorado Springs area. This photo is from Courtney Emch in Fountain. pic.twitter.com/oN5ImxZtwz— Denver7 News (@DenverChannel) 6 августа 2018 г.
#COWX hail in the Broadmoor Bluffs/Glen area pic.twitter.com/3vTkB9jAh6— J (@Junger1975) 6 августа 2018 г.