В результате града в США пострадали 8 человек

Град шел около 15 минут.



Посетителей вывозили из зоопарка на автобусах, потому что град разбил лобовые стекла на автомобилях. Пострадало около 400 транспортных средств.



Град убил в зоопарке двух стервятников и утку.



Напомним, в городе Каменка-Бугская Львовской области 5 августа выпал град размером с вишню.

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.

#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG

— CSFD PIO (@CSFDPIO) 6 августа 2018 г.

Here's a look at just how big the hail was in the Colorado Springs area. This photo is from Courtney Emch in Fountain. pic.twitter.com/oN5ImxZtwz

— Denver7 News (@DenverChannel) 6 августа 2018 г.

#COWX hail in the Broadmoor Bluffs/Glen area pic.twitter.com/3vTkB9jAh6

— J (@Junger1975) 6 августа 2018 г.