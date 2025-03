В результаті граду в США постраждали 8 осіб

Град йшов близько 15 хвилин.



Відвідувачів вивозили із зоопарку на автобусах, тому що град розбив лобове скло на автомобілях. Постраждало близько 400 транспортних засобів.



Град убив в зоопарку двох стерв'ятників і качку.



Нагадаємо, в місті Кам'янка-Бузька Львівської області 5 серпня випав град розміром з вишню.

В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в серпні.

