В результаті граду в США постраждали 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вісім людей отримали травми через град, розміром з м'яч для софтболу, який випав в зоопарку в Колорадо-Спрінгс (США). Всіх постраждалих доставили до лікарень. Всього було евакуйовано близько 3400 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.
Град йшов близько 15 хвилин.
Відвідувачів вивозили із зоопарку на автобусах, тому що град розбив лобове скло на автомобілях. Постраждало близько 400 транспортних засобів.
Град убив в зоопарку двох стерв'ятників і качку.
Нагадаємо, в місті Кам'янка-Бузька Львівської області 5 серпня випав град розміром з вишню.
В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в серпні.
#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG- CSFD PIO (@CSFDPIO) 6 серпня 2018 р
Here's a look at just how big the hail was in the Colorado Springs area. This photo is from Courtney Emch in Fountain. pic.twitter.com/oN5ImxZtwz- Denver7 News (@DenverChannel) 6 серпня 2018 р
#COWX hail in the Broadmoor Bluffs / Glen area pic.twitter.com/3vTkB9jAh6- J (@ Junger1975) 6 серпня 2018 р