В результате ДТП в Словакии погиб еще один гражданин Украины

"Было четверо граждан Украины. Один погиб на месте во время ДТП, другой умер в больнице. Еще двое в больнице", - сказал В.Кирилич.

По его словам, украинский консул поддерживает постоянный контакт с лечебными заведениями в отношении двух других пострадавших, которые сейчас нуждаются в медицинской помощи.

Напомним, в понедельник словацкие СМИ сообщили, что в словацком селе Нижний Грабовец микроавтобус с украинцами попал в ДТП.

Как сообщал УНН, ранее в МИД подтвердили гибель одного украинца в результате ДТП в Словакии.