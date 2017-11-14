В результате ДТП в Словакии погиб еще один гражданин Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате ДТП, произошедшего накануне в словацком селе Нижний Грабовец, погиб еще один гражданин Украины. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Было четверо граждан Украины. Один погиб на месте во время ДТП, другой умер в больнице. Еще двое в больнице", - сказал В.Кирилич.
По его словам, украинский консул поддерживает постоянный контакт с лечебными заведениями в отношении двух других пострадавших, которые сейчас нуждаются в медицинской помощи.
Напомним, в понедельник словацкие СМИ сообщили, что в словацком селе Нижний Грабовец микроавтобус с украинцами попал в ДТП.
Как сообщал УНН, ранее в МИД подтвердили гибель одного украинца в результате ДТП в Словакии.