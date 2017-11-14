В результаті ДТП у Словаччині загинув ще один громадянин України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок ДТП, що сталась напередодні у словацькому селі Нижній Грабовець, загинув ще один громадянин України. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Було четверо громадян України. Один загинув на місці під час ДТП, інший помер у лікарні. Ще двоє в лікарні", - сказав В.Кирилич.
За його словами, український консул підтримує постійний контакт із лікувальними закладами стосовно двох інших потерпілих, які наразі потребують медичної допомоги.
Нагадаємо, у понеділок словацькі ЗМі повідомили, що у словацькому селі Нижній Грабовець мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.
Як повідомляв УНН, раніше у МЗС підтвердили загибель одного українця в результаті ДТП у Словаччині.