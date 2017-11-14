В результаті ДТП у Словаччині загинув ще один громадянин України

"Було четверо громадян України. Один загинув на місці під час ДТП, інший помер у лікарні. Ще двоє в лікарні", - сказав В.Кирилич.

За його словами, український консул підтримує постійний контакт із лікувальними закладами стосовно двох інших потерпілих, які наразі потребують медичної допомоги.

Нагадаємо, у понеділок словацькі ЗМі повідомили, що у словацькому селі Нижній Грабовець мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС підтвердили загибель одного українця в результаті ДТП у Словаччині.