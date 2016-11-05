В.Путин сделал себя заложником своей системы - И.Пономарев

"Кощеева игла" Путина - в продолжении его сильных сторон. Персонификация власти, концентрация власти не на институт президентства, а лично на Путина, делает его заложником системы. Он и хотел бы уйти, но не может, ведь понимает, что если он пойдет физически, то рушится вся конструкция. Так он себе хотя бы обеспечил относительную безопасность, замыкая на себя все ключевые политические решения в стране. Уход от власти несет в прямом смысле слова угрозу для его жизни ", - рассказал И.Пономарев.

По мнению И.Пономарева, на выборах Президента РФ в 2018 году, он может назначить Дмитрия Медведева своим преемником, однако это будет риском для него.

"Он может назначить Медведева на свое место. Поскольку Путин может назначить только слабую фигуру, то это будет означать риск. Слабая фигура на посту президента в России - это всегда риски. Мне кажется, что это его пугает. Учитывая нестабильность в мире, в том числе созданную благодаря усилиям самой России, слабый президент - страшно, а сильный - страшно еще больше, а ну как из-под контроля выйдет? ", - подытожил И.Пономарев.

Как сообщал УНН, Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в России уже пытались продвинуть закон об электронном декларировании, однако эти попытки были провалены из-за интересов власти.