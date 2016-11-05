В.Путін зробив себе заручником своєї системи - І.Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головна проблема президента РФ Володимира Путіна в тому, що він зробив себе заручником системи, персоніфікувавши владу, адже якщо він піде, то це стане небезпечним для його життя. Про це політик, депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю ONLINE.UA розповів, передає УНН.
"Кощіїва голка" Путіна - в продовженні його сильних сторін. Персоніфікація влади, концентрація влади не на інститут президентства, а особисто на Путіна, робить його заручником системи. Він і хотів би піти, але не може, адже розуміє, що якщо він піде фізично, то руйнується вся конструкція. Так він собі хоча б забезпечив відносну безпеку, замикаючи на себе всі ключові політичні рішення в країні. Відхід від влади несе в прямому сенсі слова загрозу для його життя", - розповів І.Пономарьов.
На думку І.Пономарьова, на виборах Президента РФ у 2018 році, він може призначити Дмитра Медведєва своїм наступником, проте це буде ризиком для нього.
"Він може призначити Медведєва на своє місце. Оскільки Путін може призначити тільки слабку фігуру, то це буде означати ризик. Слабка фігура на посаді президента в Росії - це завжди ризики. Мені здається, що це його лякає. З огляду на нестабільність у світі, в тому числі створену завдяки зусиллям самої Росії, слабкий президент - страшно; а сильний - страшно ще більше, а ну як з-під контролю вийде?",- підсумував І.Пономарьов.
Як повідомляв УНН, Депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в Росії вже намагалися просунути закон про електронне декларування, проте ці намагання було провалено через інтереси влади.