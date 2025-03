В.Путин повлиял на результаты выборов США - разведка США

КИЕВ. 7 января. УНН. Разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах. Об этом сообщается в докладе американского разведывательного ведомства ( "Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections "), передает УНН.