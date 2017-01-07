В.Путин повлиял на результаты выборов США - разведка США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах. Об этом сообщается в докладе американского разведывательного ведомства ( "Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections "), передает УНН.
"Путин и российское правительство продемонстрировал явную поддержку победе избранного президента США Дональда Трампа", - говорится в докладе разведки.
Разведывательное ведомство также утверждает, что Москва в попытках повлиять на выборы и помочь Д.Трампу создала политическую кампания по дискредитации Х.Клинтон.
"Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремился помочь избранному президенту США Дональду Трампу путем дискредитации экс-секретаря Х.Клинтон по отношению к нему", - отметили в Вашингтоне.
Как сообщал УНН, спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks по делу о письмах Демократической партии.
В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.