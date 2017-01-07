В.Путін вплинув на результати виборів США - розвідка США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах. Про це повідомляється в доповіді американського розвідувального відомства (“Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”), передає УНН.
“Путін і російський уряд продемонстрував явну підтримку перемозі обраного президента США Дональда Трампа,” — йдеться в доповіді розвідки.
Розвідувальне відомство також стверджує, що Москва в спробах вплинути на вибори і допомогти Д.Трампу створила політичну кампанія по дискредитації Х.Клінтон.
“Ми також вважаємо, що Путін і російський уряд прагнув допомогти обраному президенту США Дональду Трампа шляхом дискредитації екс-секретаря Х.Клінтон по відношенню до нього,” — зазначили у Вашингтоні.
Як повідомляв УНН, спецслужби США знайшли посередників між Росією і WikiLeaks у справі про листи Демократичної партії.
Нагадаємо, минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.