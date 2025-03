В.Путін вплинув на результати виборів США - розвідка США

КИЇВ. 7 січня. УНН. Розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах. Про це повідомляється в доповіді американського розвідувального відомства (“Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”), передає УНН.