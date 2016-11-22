В.Путин одобрил создание объединенной группировки войск РФ и Абхазии

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил республики Абхазия", - говорится в документе.

Как отмечается, соглашение подписано 21 ноября 2016 года.

Напомним, после российско-грузинского конфликта 26 августа 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Их независимость, кроме России, признали лишь несколько стран, в частности, Венесуэла и Никарагуа. Остальные страны мира признают Абхазию частью Грузии в статусе автономной республики.