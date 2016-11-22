В.Путін схвалив створення об'єднаного угруповання військ РФ і Абхазії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди про об'єднане угруповання військ збройних сил Росії та невизнаної республіки Абхазія, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ратифікувати угоду між Російською Федерацією і Республікою Абхазія про об'єднане угруповання військ (сил) збройних сил Російської Федерації та збройних сил республіки Абхазія", - сказано в документі.
Як зазначається, угода підписана 21 листопада 2016 року.
Нагадаємо, після російсько-грузинського конфлікту 26 серпня 2008 року тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. Їхню незалежність, крім Росії, визнали лише декілька країн, зокрема, Венесуела і Нікарагуа. Решта країн світу визнають Абхазію частиною Грузії у статусі автономної республіки.