В.Путін схвалив створення об'єднаного угруповання військ РФ і Абхазії

"Ратифікувати угоду між Російською Федерацією і Республікою Абхазія про об'єднане угруповання військ (сил) збройних сил Російської Федерації та збройних сил республіки Абхазія", - сказано в документі.

Як зазначається, угода підписана 21 листопада 2016 року.

Нагадаємо, після російсько-грузинського конфлікту 26 серпня 2008 року тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. Їхню незалежність, крім Росії, визнали лише декілька країн, зокрема, Венесуела і Нікарагуа. Решта країн світу визнають Абхазію частиною Грузії у статусі автономної республіки.