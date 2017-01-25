В.Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Российский президент Владимир Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, воздействуя на отдельные государства. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью финским СМИ, которые цитирует пресс-служба АП в Twitter, передает УНН.
"Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства", - сказал Президент.
При этом П.Порошенко заявил, что российские политики выступают против принципов безопасности в своей собственной стране.
"Было бы хорошо, если бы российские политики голосовали против нарушений международной безопасности. Но пока они выступают против принципов безопасности в своей собственной стране", - отметил он.