В.Путін хоче підірвати довіру і роз’єднати ЄС - Президент

"Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", – сказав Президент.

При цьому П.Порошенко заявив, що російські політики виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні.

"Було б добре, якби російські політики голосували проти порушень міжнародної безпеки. Але наразі вони виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні", - зауважив він.