В.Путін хоче підірвати довіру і роз’єднати ЄС - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Російський президент Володимир Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, впливаючи на окремі держави. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю фінським ЗМІ, які цитує прес-служба АП у Twitter, передає УНН.
"Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", – сказав Президент.
При цьому П.Порошенко заявив, що російські політики виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні.
"Було б добре, якби російські політики голосували проти порушень міжнародної безпеки. Але наразі вони виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні", - зауважив він.