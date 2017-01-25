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В.Путін хоче підірвати довіру і роз’єднати ЄС - Президент

Київ • УНН

 • 9553 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Російський президент Володимир Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, впливаючи на окремі держави. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю фінським ЗМІ, які цитує прес-служба АП у Twitter, передає УНН.

"Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", – сказав Президент.

При цьому П.Порошенко заявив, що російські політики виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні.

"Було б добре, якби російські політики голосували проти порушень міжнародної безпеки. Але наразі вони виступають проти принципів безпеки у своїй власній країні", - зауважив він.

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