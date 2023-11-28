В предлагаемом пакете санкций ЕС есть меры против российского производства ракет и дронов, Украина ожидает их принятия - Кулеба

В предложения по новому пакету санкций ЕС входят меры по подавлению возможностей россии производить ракеты и дроны, и Украина с нетерпением ожидает их принятия странами-членами блока. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения по санкциям, а именно меры, направленные на подавление способности россии производить ракеты и дроны, и некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ждем их принятия государствами-членами - сказал Кулеба.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что работа над 12-м пакетом санкций ЕС против россии завершится в декабре.