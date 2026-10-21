В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 года
Киев • УНН
В селе Ласкув обнаружили останки более 40 человек, предположительно украинцев, погибших во время массового убийства 10 марта 1944 года. Эксгумацию запланировали на весну 2027 года.
В польском селе Ласкув Люблинского воеводства поисковики обнаружили останки более 40 человек, предположительно украинцев, убитых в марте 1944 года. Среди погибших могли быть женщины, мужчины и дети. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП), пишет УНН.
Детали
Поисковые работы на месте предполагаемого массового захоронения уже завершены. Специалисты планируют провести эксгумацию весной 2027 года, чтобы установить пол, возраст и причины смерти захороненных людей.
Согласно историческим данным, 10 марта 1944 года в Ласкуве произошло массовое убийство украинского населения. Историки установили имена 327 погибших жителей села.
Исторические споры между Украиной и Польшей
Вопрос массовых убийств украинцев и поляков во время Второй мировой войны десятилетиями остается одним из самых болезненных в отношениях двух государств. Особенно острые споры возникали вокруг Волынской трагедии 1943 года.
Польская сторона неоднократно обвиняла украинских националистов в массовых убийствах польского гражданского населения и требовала признать эти события геноцидом. В то же время украинские историки подчеркивают необходимость исследовать также убийства украинцев польскими вооруженными формированиями, в частности на территории современной Польши.
Одним из примеров таких преступлений являются события в Ласкуве. Обнаружение захоронения может помочь документально установить обстоятельства гибели местных украинцев и дополнить исторические свидетельства о трагедии.
Окончательные выводы относительно найденных останков специалисты смогут сделать после эксгумации и антропологических исследований, запланированных на весну 2027 года.
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