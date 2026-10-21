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В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 года

Киев • УНН

 • 10677 просмотра

В селе Ласкув обнаружили останки более 40 человек, предположительно украинцев, погибших во время массового убийства 10 марта 1944 года. Эксгумацию запланировали на весну 2027 года.

В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 года

В польском селе Ласкув Люблинского воеводства поисковики обнаружили останки более 40 человек, предположительно украинцев, убитых в марте 1944 года. Среди погибших могли быть женщины, мужчины и дети. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП), пишет УНН.

Детали

Поисковые работы на месте предполагаемого массового захоронения уже завершены. Специалисты планируют провести эксгумацию весной 2027 года, чтобы установить пол, возраст и причины смерти захороненных людей.

Согласно историческим данным, 10 марта 1944 года в Ласкуве произошло массовое убийство украинского населения. Историки установили имена 327 погибших жителей села.

Исторические споры между Украиной и Польшей

Вопрос массовых убийств украинцев и поляков во время Второй мировой войны десятилетиями остается одним из самых болезненных в отношениях двух государств. Особенно острые споры возникали вокруг Волынской трагедии 1943 года.

Польская сторона неоднократно обвиняла украинских националистов в массовых убийствах польского гражданского населения и требовала признать эти события геноцидом. В то же время украинские историки подчеркивают необходимость исследовать также убийства украинцев польскими вооруженными формированиями, в частности на территории современной Польши.

Одним из примеров таких преступлений являются события в Ласкуве. Обнаружение захоронения может помочь документально установить обстоятельства гибели местных украинцев и дополнить исторические свидетельства о трагедии.

Окончательные выводы относительно найденных останков специалисты смогут сделать после эксгумации и антропологических исследований, запланированных на весну 2027 года.

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Степан Гафтко

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