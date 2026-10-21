В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 года

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Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождя

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