У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 року

$45.000.1450.530.03
ukenru
00:55 • 420 перегляди
Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ
00:17 • 3228 перегляди
Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ
23:38 • 5374 перегляди
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 рокуPhoto
22:56 • 7708 перегляди
Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощVideo
22:17 • 8482 перегляди
Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках
21:37 • 10227 перегляди
Трамп може повністю припинити постачання ракет Patriot Україні – у НАТО попередили про ризики
21:08 • 10304 перегляди
ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонівPhoto
20:56 • 10075 перегляди
Україна проявила героїзм, але військова допомога їй виснажила запаси озброєння США – ГегсетVideo
20:12 • 10921 перегляди
Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом
19:55 • 10405 перегляди
Українські військові знищили на Покровському напрямку 64 окупантів, уражено і ворожу техніку - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.8м/с
92%
760мм
Популярнi новини
Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життяPhoto20 жовтня, 15:13 • 15344 перегляди
У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту20 жовтня, 15:21 • 16263 перегляди
Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду20 жовтня, 15:36 • 17540 перегляди
У 2028 році в Ліверпулі відкриється масштабний музей гурту The BeatlesPhoto20 жовтня, 15:55 • 14323 перегляди
"Справжня ганьба" - професійна модель розкритикувала вихід Кайлі Дженнер для Victoria's Secret20 жовтня, 18:40 • 10130 перегляди
Публікації
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло19:30 • 15793 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 26156 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 22637 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 30640 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
20 жовтня, 13:08 • 29518 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Осло
Норвегія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo00:06 • 1240 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів23:06 • 2292 перегляди
Леді Гага після народження первістка натякнула на повернення з новою музикою22:06 • 3238 перегляди
Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком21:08 • 4944 перегляди
Принц Гаррі заявив про бажання "відпустити минуле" і примиритися з батьком і братом20:10 • 6488 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Фільм
Серіали

У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 року

Київ • УНН

 • 5374 перегляди

У селі Ласків виявили останки понад 40 людей, імовірно українців, загиблих під час масового вбивства 10 березня 1944 року. Ексгумацію запланували на весну 2027 року.

У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 року

У польському селі Ласків Люблінського воєводства пошуковці виявили останки понад 40 людей, імовірно українців, яких убили у березні 1944 року. Серед загиблих могли бути жінки, чоловіки та діти. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті (УІНП), пише УНН.

Деталі

Пошукові роботи на місці ймовірного масового поховання вже завершили. Фахівці планують провести ексгумацію навесні 2027 року, щоб встановити стать, вік та причини смерті похованих людей.

За історичними даними, 10 березня 1944 року в Ласкові відбулося масове вбивство українського населення. Історики встановили імена 327 загиблих мешканців села.

Історичні суперечки між Україною та Польщею

Питання масових убивств українців і поляків під час Другої світової війни десятиліттями залишається одним із найболючіших у відносинах двох держав. Особливо гострі суперечки виникали навколо Волинської трагедії 1943 року.

Польська сторона неодноразово звинувачувала українських націоналістів у масових убивствах польського цивільного населення та вимагала визнання цих подій геноцидом. Водночас українські історики наголошують на необхідності досліджувати також убивства українців польськими збройними формуваннями, зокрема на території сучасної Польщі.

Одним із прикладів таких злочинів є події в Ласкові. Виявлення поховання може допомогти документально встановити обставини загибелі місцевих українців та доповнити історичні свідчення про трагедію.

Остаточні висновки щодо знайдених останків фахівці зможуть зробити після ексгумації та антропологічних досліджень, запланованих на весну 2027 року.

У прикордонні Польщі тривога, знову задіяли авіацію - ситуація на кордоні20.10.26, 11:44 • 6154 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Війна в Україні
Україна
Польща