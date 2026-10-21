У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 року

У польському селі Ласків Люблінського воєводства пошуковці виявили останки понад 40 людей, імовірно українців, яких убили у березні 1944 року. Серед загиблих могли бути жінки, чоловіки та діти. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті (УІНП), пише УНН.

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Пошукові роботи на місці ймовірного масового поховання вже завершили. Фахівці планують провести ексгумацію навесні 2027 року, щоб встановити стать, вік та причини смерті похованих людей.

За історичними даними, 10 березня 1944 року в Ласкові відбулося масове вбивство українського населення. Історики встановили імена 327 загиблих мешканців села.

Історичні суперечки між Україною та Польщею

Питання масових убивств українців і поляків під час Другої світової війни десятиліттями залишається одним із найболючіших у відносинах двох держав. Особливо гострі суперечки виникали навколо Волинської трагедії 1943 року.

Польська сторона неодноразово звинувачувала українських націоналістів у масових убивствах польського цивільного населення та вимагала визнання цих подій геноцидом. Водночас українські історики наголошують на необхідності досліджувати також убивства українців польськими збройними формуваннями, зокрема на території сучасної Польщі.

Одним із прикладів таких злочинів є події в Ласкові. Виявлення поховання може допомогти документально встановити обставини загибелі місцевих українців та доповнити історичні свідчення про трагедію.

Остаточні висновки щодо знайдених останків фахівці зможуть зробити після ексгумації та антропологічних досліджень, запланованих на весну 2027 року.

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