В Польше мужчина жестоко избил прохожего, потому что спутал его с украинцем - СМИ
Киев • УНН
В Лодзе неизвестный напал на поляка, приняв его за украинца. Пострадавший получил перелом носа и травмы челюсти.
В польском городе Лодзь неизвестный напал на местного жителя, ошибочно полагая, что тот является украинцем. Пострадавший, который на самом деле является гражданином Польши, получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел 11 июля около 14:00 на аллее Пилсудского между улицей Пшендзальняной и аллеей Смиглого-Рыдза.
По словам представителя городской полиции Лодзя Максимилиана Ясяка, нападавший подошел к мужчине, который разговаривал по телефону, ударил его, а затем начал оскорблять, заявляя, что "ему не место в Польше".
Как установила полиция, нападавший воспринял пострадавшего за украинца и нанес ему два удара по голове. В результате нападения мужчина получил перелом носа и травмы челюсти. Его госпитализировали, а на следующий день он обратился в полицию с заявлением о преступлении.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего. В полиции отметили, что окончательный мотив его действий можно будет установить только после задержания и допроса.
Следователи уже изъяли записи камер видеонаблюдения из района, где произошло нападение, и призывают возможных свидетелей обратиться в полицию.
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