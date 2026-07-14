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Польша установила дедлайн для украинцев - обновить PESEL UKR до 31 августа 2026

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Украинцы с временной защитой в Польше должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года. Для этого необходимо лично обратиться в гмину с действующим заграничным паспортом.

Польша установила дедлайн для украинцев - обновить PESEL UKR до 31 августа 2026

Польша установила дедлайн для украинцев с временной защитой. Беженцы должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года, чтобы не потерять временную защиту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство страны.

Детали

Речь идет о тех украинцах, которые:

  • имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а затем у ребенка появился собственный заграничный документ;
    • после оформления PESEL получили новый заграничный паспорт или изменили персональные данные;
      • получили временную защиту только на основании заявления или свидетельства о рождении, но не имеют заграничного паспорта.

        Для того, чтобы обновить PESEL UKR, необходимо обратиться к руководству любой гмины или любого города Польши, при этом нужно иметь действующий заграничный паспорт.

        В случае необходимости нужно пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев. Дистанционно обновить персональные данные нельзя.

        Напомним

        Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных сил.

        Евгений Устименко

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