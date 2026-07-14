Польша установила дедлайн для украинцев - обновить PESEL UKR до 31 августа 2026
Киев • УНН
Украинцы с временной защитой в Польше должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года. Для этого необходимо лично обратиться в гмину с действующим заграничным паспортом.
Польша установила дедлайн для украинцев с временной защитой. Беженцы должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года, чтобы не потерять временную защиту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство страны.
Детали
Речь идет о тех украинцах, которые:
- имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а затем у ребенка появился собственный заграничный документ;
- после оформления PESEL получили новый заграничный паспорт или изменили персональные данные;
- получили временную защиту только на основании заявления или свидетельства о рождении, но не имеют заграничного паспорта.
Для того, чтобы обновить PESEL UKR, необходимо обратиться к руководству любой гмины или любого города Польши, при этом нужно иметь действующий заграничный паспорт.
В случае необходимости нужно пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев. Дистанционно обновить персональные данные нельзя.
Напомним
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных сил.