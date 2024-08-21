В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

Жители Покровской громады начали чаще эвакуироваться. Об этом заявил председатель Покровской МВА Сергей Добряк в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Добряк отметил, что еще две недели назад по Покровской громаде было 400-450 в месяц эвакуированных. Сегодня - уже 600-700 в день. Он подчеркнул, что это очень нормальный показатель.

В то же время глава МВА объяснил слова о том, что "жители Покровска имеют максимум две недели на эвакуацию", которая прозвучала ранее.

Сейчас у нас почти 59 тысяч жителей во всей общине. Это два города у нас и 39 населенных пунктов - сел и поселков. Мы имели в виду то, что есть определенные категории людей, а это семьи с детьми, вынужденные переселенцы, у нас их 13 тысяч, пожилые люди. У нас есть силы и средства, и возможность с помощью и Донецкой областной военной администрации, совместными усилиями с волонтерами, с гуманитарными организациями вывезти планово эту категорию. То есть не в спешке.... Мы призывали и призываем наших жителей, чтобы это происходило нормальным способом - без скопления на железной дороге, на трассе, как это было в 2022 году, - отметил глава Покровской МВА.

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