В заброшенном здании в Мариуполе нашли гранатомет
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. С заброшенном здании Центрального района Мариуполя изъят гранатомет. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.
В ходе оперативно-профилактической отработки садового общества в одном из домов сотрудники криминальной полиции обнаружили РПГ-26 с зарядом. Сейчас полицейские устанавливают владельца оружия.
При обходе территории дачных домовладений правоохранители тщательно проверяли каждый заброшенный дом, ведь именно там, учитывая статистику, могут быть спрятаны опасные предметы. Кроме того, такие здания нередко служат убежищем для разыскиваемых преступников и наркозависимых.
Обследуя одно из таких домовладений, полицейские увидели подозрительный пакет, внутри которого находился гранатомет. Немедленно на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа полиции и эксперты взрывотехнической службы.
Сейчас находка изъята и будет направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение оружия" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Полицейские работают над установлением владельца дачного участка и лица, причастного к появлению в нем опасного устройства.