В покинутій будівлі в Маріуполі знайшли гранатомет
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. З покинутій будівлі Центрального району Маріуполя вилучено гранатомет. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Маріуполя.
Під час оперативно-профілактичного відпрацювання садового товариства в одному з будинків співробітники кримінальної поліції виявили РПГ-26 із зарядом. Наразі поліцейські встановлюють власника зброї.
При обході території дачних домоволодінь правоохоронці ретельно перевіряли кожний занедбаний будинок, адже саме там, з огляду на статистику, можуть бути заховані небезпечні предмети. Крім того, такі будівлі нерідко слугують схованкою для розшукуваних злочинців та наркозалежних осіб.
Обстежуючи одне із таких домоволодінь, поліцейські побачили підозрілий пакет, в середині якого знаходився гранатомет. Негайно на місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу поліції та експертів вибухотехнічної служби.
Наразі знахідку вилучено та буде направлено на експертизу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне зберігання зброї” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.
Поліцейські працюють над встановленням власника дачної ділянки та особи, причетної до появи у ній небезпечного пристрою.