В ОП обсудили с актером Беном Аффлеком поддержку Украины в мире

Цитата

«Поблагодарил его за поддержку Украины, которая уже более восьми месяцев защищает свою свободу и независимость в войне с российскими оккупантами. Обсудил с Беном Аффлеком пути для еще большей поддержки Украины и ее граждан во время этих тяжелых испытаний. Пригласил актера и режиссера при возможности посетить Украину», - написал Ермак.

Детали

Сегодня чрезвычайно важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к тому, что происходит в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, которые достигли успеха благодаря своему таланту и популярны во всех частях мира.

Дополнение

6 мая руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообщался в режиме видеоконференции с известной американской актрисой, послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Анджелиной Джоли. Во время предварительного разговора руководитель Офиса Президента пригласил Анджелину Джоли в Украину, после чего она приехала во Львов.

Андрей Ермак поблагодарил актрису за ее недавний визит в Украину с гуманитарной целью, который вдохновил многих украинцев и привлек внимание украинских и мировых медиа.