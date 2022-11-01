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В ОП обговорили з актором Беном Аффлеком підтримку України у світі

В ОП обговорили з актором Беном Аффлеком підтримку України у світі

Київ • УНН

 • 176098 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв'язку з відомим американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком. Про це повідомив Єрмак в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Подякував йому за підтримку України, яка вже понад вісім місяців захищає свою свободу й незалежність у війні з російськими окупантами. Обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та її громадян у час цих важких випробувань. Запросив актора й режисера за можливості відвідати Україну», - написав Єрмак.

Деталі

Сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.

Доповнення

6 травня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з відомою американською акторкою, послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Анджеліною Джолі. Під час попередньої розмови керівник Офісу Президента запросив Анджеліну Джолі до України, після чого вона приїхала до Львова.

Андрій Єрмак подякував акторці за її нещодавній візит в Україну з гуманітарною метою, який надихнув багатьох українців і привернув увагу українських і світових медіа.

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