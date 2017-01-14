В ООН выразили обеспокоенность за судьбу беженцев из-за холода в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В ООН заявляют, что обеспокоены судьбой мигрантов и беженцев, оказавшихся на грани гибели из-за холодной зимы в странах Европы, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .
Ведомство ООН по делам беженцев призвало европейские правительства активизировать гуманитарную помощь прибывшим беженцам, а не пытаться выслать их за пределы своих границ.
"Такая практика неприемлема и должна быть прекращена, поскольку ставит под угрозу жизнь беженцев и мигрантов и нарушает их базовые права", - заявила представитель ведомства Сесиль Пуйи.
По ее словам, уже известно о пяти мигрантах, погибших от холода с начала года.
В то же время представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил, что с начала 2017 при попытке добраться в Европу через Средиземное море погибли уже 27 человек.