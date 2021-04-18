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В оккупированном Крыму Россия построила новый военный лагерь - СМИ

В оккупированном Крыму Россия построила новый военный лагерь - СМИ

Киев  •  УНН

 • 21932 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Спутниковые снимки показывают, как на аннексированном Крымском полуострове был построен огромный военный лагерь с более чем тысячей машин. Снимки опубликованы немецкой газетой Spiegel, передает УНН.

Детали

По данным издания, которое ссылается на спутниковые снимки, примерно в 30 километрах от города Марфовка у восточного побережья, российские военные постепенно построили импровизированную базу.

Если 15 марта территория еще была пуста, то до 2 апреля там появились техника и сооружения. На территории, кроме жилых помещений, расположено более тысячи боевых машин, стоящих рядами на огражденных территориях, пишет издание.

Как показывают фото, Россия также построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. "Подлагерь" расположен к востоку от основной территории.

Издание Spiegel также напомнило, что на прошлой неделе Россия построила новую временную военную базу у Воронежа. Российские товарные поезда свозили к границам Украины танки и военную технику, отмечает издание.

Дополнение

Сообщения о передвижении войск РФ начали поступать в начале апреля.

14 апреля американская дипломатка, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании организации заявила, что Россия сосредоточила от 15 до 25 тысяч военных в аннексированом Крыму и вблизи границы Украины. В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран в тот же день на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны заявил, что, по его данным, у России есть планы довести численность военного контингента у границ Украины до 110 тысяч военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

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