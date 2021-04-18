В окупованому Криму Росія побудувала новий військовий табір - ЗМІ

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Супутникові знімки показують, як на анексованому Кримському півострові був побудований величезний військовий табір із понад тисячею машин. Знімки опубліковані німецькою газетою Spiegel, передає УНН.

Деталі

За даними видання, яке посилається на супутникові знімки, приблизно в 30 кілометрах від міста Марфівка біля східного узбережжя, російські військові поступово побудували імпровізовану базу.

Якщо 15 березня територія ще була порожня, то до 2 квітня там з'явилися техніка і споруди. На території, окрім житлових приміщень, розташовано понад тисячу бойових машин, що стоять рядами на загороджених територіях, пише видання.

Як показують фото, Росія також побудувала поблизу бази ще один невеликий табір. "Підтабір" розташований на схід від основної території.

Видання Spiegel також нагадало, що минулого тижня Росія побудувала нову тимчасову військову базу біля Воронежа. Російські товарні потяги звозили до кордонів України танки та воєнну техніку, відзначає видання.

Доповнення

Повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня.

14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні організації заявила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч вояків в анексованому Криму та поблизу кордону України. Своєю чергою, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців "контрольними перевірками". А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає війська "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не повинно нікого турбувати".

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