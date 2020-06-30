В Офисе Президента сообщили о состоянии здоровья Елены Зеленской
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от коронавирусной болезни COVID-19. Однако первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Ранее в Офисе Президента сообщили о деталях процесса лечения Елены Зеленской от COVID-19.
Как сообщал УНН, больную COVID-19 Елену Зеленскую госпитализировано с двусторонней пневмонией.
Добавим, что 12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.