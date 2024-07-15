Четыре общины Одесской области получили специальные автомобили для перевозки людей с инвалидностью в больницы, центры реабилитации и учебные заведения. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Так, в Кодымской, Староказацкой, Окнянской и Арцизской громадах люди с инвалидностью и люди, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться общественным транспортом, для получения необходимой помощи и услуг смогут добраться до государственных больниц и специализированных учреждений, а также и других мест.

Специальные машины передало немецкое общество международного сотрудничества GIZ.

Спасибо Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ) и лично директору проекта GIZ "Специальная программа поддержки Украины / EU4ResilientRegions" Юлии Грубер. В области ими реализовано уже много проектов, которые наглядно показывают людям, какие изменения происходят в их громадах благодаря международным партнерам. И сегодня мы видим еще один пример заботы и поддержки Правительства Германии - отметил глава облгосадминистраций Олег Кипер.

Всего закуплено 31 специализированный автомобиль для общин в 9 областях Украины, из них 29 транспортных средств закуплены за средства правительства Германии и 2 - Европейского Союза