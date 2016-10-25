В Одесском педуниверситете из-за задымления останавливали обучение
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в Одесском государственном педагогическом университете имени Ушинского в корпусе по ул. Нищинского №1 произошел пожар. Об этом в социальных сетях сообщили студенты учебного заведения, сообщает УНН.
По словам очевидцев, в помещении занялась проводка и коридоры наполнились дымом. Студентов эвакуировали.
"Сначала свет мерцал, потом погас, и что-то сгорело, было много дыма", - рассказывает студентка Елена.
Учебный процесс на период обезвреживания неисправности в электрических сетях остановили, никто не пострадал. Подразделения ГосЧС на место происшествия не привлекались.