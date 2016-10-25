В Одеському педуніверситеті через задимлення зупиняли навчання
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні в Одеському державному педагогічному університеті імені Ушинського в корпусі по вул. Ніщинського №1 сталася пожежа. Про це у соціальних мережах повідомили студенти навчального закладу, повідомляє УНН.
За словами очевидців, в приміщенні зайнялися проводка і коридори наповнилися димом. Студентів евакуювали.
"Спочатку світло блимало, потім вимкнулося, і щось згоріло, було багато диму", - розповідає студентка Олена.
Навчальний процес на період знешкодження несправності в електричних мережах зупинили, ніхто не постраждав. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.