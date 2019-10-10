В Одесской области в сквере обнаружен труп

В сквере неподалеку насосной станции обнаружен труп мужчины. Им оказался местный житель 1963 года рождения. На теле покойного обнаружены ссадины и раны на теменной части головы. Неподалеку тела покойного также были найдены камень и палка со следами крови.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украини (умышленное убийство).

Напомним, в Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины.