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В Одесской области в сквере обнаружен труп

Киев • УНН

 • 17245 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В городе Беляевка Одесской области на территории сквера обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Одесской области в сквере обнаружен труп

В сквере неподалеку насосной станции обнаружен труп мужчины. Им оказался местный житель 1963 года рождения. На теле покойного обнаружены ссадины и раны на теменной части головы. Неподалеку тела покойного также были найдены камень и палка со следами крови.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украини (умышленное убийство).

Напомним, в Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины.

Украинские Национальные Новости

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