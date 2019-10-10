В Одеській області в сквері виявлено труп

У сквері неподалік насосної станції виявлено труп чоловіка. Ним виявися місцевий житель 1963 року народження. На тілі покійного виявлені садна та рана на тімяній частині голови. Неподалік тіла покійного також були знайдені камінь та палиця зі слідами крові.

Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК Украіни (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Херсонській області на дорозі виявлено труп чоловіка.