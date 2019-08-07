В Одессе злоумышленники пытались ограбить мужчину, ударив его ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Одессе грабители напали на местного жителя, нанесли ему ножевые ранения, но деньги отобрать не смогли. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие случилось среди бела дня. Двое неустановленных мужчин во дворе жилого дома напали на местного жителя, который при себе имел сумку с крупной суммой денег. Мужчина начал сопротивляться, когда нападавшие попытались отобрать сумку. Тогда злоумышленники нанесли ему несколько ударов ножом, после чего скрылись с места преступления, так и не забрав деньги.
Пострадавший был госпитализирован. Полиция начала расследование в уголовном производстве открытом по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в одном из сел Черкасской области грабитель с ножом отобрал у пенсионера 62 гривны.