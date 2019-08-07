В Одесі зловмисники намагалися пограбувати чоловіка, вдаривши його ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Одесі грабіжники напали на місцевого жителя, завдали йому ножові поранення, але гроші відібрати не змогли. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася серед білого дня. Двоє невстановлених чоловіків у дворі житлового будинку напали на місцевого жителя, який при собі мав сумку зі значною сумою грошей. Чоловік почав пручатися, коли нападники спробували відібрати сумку. Тоді зловмисники завдали йому кілька ударів ножем, після чого втекли з місця скоєння злочину, так і не забравши гроші.
Потерпілий був госпіталізований. Поліція розпочала розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, в одному з сіл Черкаської області грабіжник з ножем відібрав у пенсіонера 62 гривні.