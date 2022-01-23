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15 марта, 19:03 • 107728 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146075 просмотра

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15 марта, 13:08 • 118651 просмотра

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В Одессе мужчина бросился под поезд и погиб

В Одессе мужчина бросился под поезд и погиб

Киев • УНН

 • 19873 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одессе мужчина погиб, бросившись под поезд. ЧП произошло поздно вечером 22 января возле железнодорожной станции “Одесса-Застава-1”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Одесской области.

Детали

По словам машиниста поезда, мужчина внезапно бросился под колеса. Затормозить он не успел.

Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Сейчас его личность и полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

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