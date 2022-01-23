В Одесі чоловік кинувся під поїзд та загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Одесі чоловік загинув, кинувшись під поїзд. НП сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції “Одеса-Застава-1”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію в Одеській області.
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За словами машиніста поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати він не встиг.
Потерпілий загинув на місці від отриманих травм. Наразі його особу та повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.