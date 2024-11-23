В Нью-Йорке провели первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота: как это было

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 110609 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 117578 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 126661 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 154358 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 148582 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 127122 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 137118 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143653 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150655 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151180 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 44259 просмотра
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

 • 42821 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

07:35 • 28544 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

09:15 • 19558 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

10:10 • 17613 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 110609 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 103557 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 116495 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 154359 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 148582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 6693 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

10:10 • 17613 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

09:15 • 19558 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 38095 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 63522 просмотра
Актуальное
В Нью-Йорке провели первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота: как это было

В Нью-Йорке провели первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота: как это было

Киев  •  УНН

 • 500 просмотра

Read in English

57-летняя медик Шерил Меркар стала первой пациенткой, которой пересадили легкие с помощью робота. Вместо большого разреза хирурги сделали несколько маленьких, что значительно ускорит выздоровление.

Нью-йоркский медик Шерил Меркар стала первой в мире пациенткой, которой сделали первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Процедура является дополнением к другим малоинвазивным процедурам и направлена на ускорение процесса заживления и сокращение срока пребывания в больнице.

Меркар всегда была активным человеком.

Помимо работы как техник неотложной медицинской помощи, она увлекается мотоциклами и владеет школой каратэ вместе со своим мужем.

Но уже более 10 лет Меркар страдала хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая только обострилась после приступа COVID. 57-летняя женщина помнит момент, когда поняла, что имеет проблемы.

«Помню, мне пришлось принять вызов в доме престарелых как фельдшер скорой помощи, и 85-летний охранник поднялся по лестнице лучше меня. И я знала, что это нехорошо», - отметила она.

Женщина потратила годы на поиски помощи, прежде чем медицинский центр Нью-Йоркского университета имени Лангона сообщил, что она имеет право на пересадку легких.

«Я знала, что мне нужна пересадка двух легких. И как только меня внесли в список, я подумала: ладно, у меня еще несколько месяцев. И через пять дней мне позвонили. Они сказали, что у них 98% совпадение. И когда вы можете приехать? И моей первой реакцией было: «Боже мой, вы знаете что. Я буду там через два часа».

Меркар легла под нож в Нью-Йоркском университете имени Лангона 22 октября.

Во время процедуры группа врачей работала в тандеме с роботом, удаляя больные легкие, подготавливая место для имплантации, а затем имплантируя донорские легкие.

«При обычной трансплантации вам либо делают очень большой разрез с обеих сторон груди, называемый торакотомией, либо просто делают очень большой разрез поперек груди, где мы ломаем грудину... И в любом случае вам нужно вставить эти большие ретракторы, которые раздвигают ребра. Они давят на ваши нервы. И это просто большой открытый разрез. И поэтому боль, как правило, становится серьезной проблемой для пациентов впоследствии. Что касается роботизированной трансплантации, вместо того, чтобы сделать разрез размером около восьми дюймов, мы можем сделать разрез в два дюйма, и так далее, мы устанавливаем небольшие порты для робота, поэтому грудная стенка получает значительно меньше травм», - указывает один из врачей.

Меньше чем через месяц после операции Меркар уже встала и ходила по больнице.

«Когда я хожу, мне не нужен кислород. И я могу дышать. И иногда мои ноги немного устают, но по крайней мере я все еще могу дышать. Поэтому удивительно, что это для меня делает», - отметила женщина.

Пока восстанавливается, у Меркар было время поразмышлять о том, что значит быть первой в мире.

«Шерил, мы смогли сделать оба легких роботом. Ты была первой в мире». Когда вы слышите что-то подобное, я не знаю, как это описать, это 8 миллиардов людей, и я была первой, кому это сделали», - отметила она.

Теперь, за несколько дней до выписки, она сосредоточена на тех, кто ей помог, включая ее донора органов: «Все, что я знаю, это был молодой человек. Вот и все. Когда вы думаете об этом, что семья скорбит, а через две недели я дышу его легкими. Это чрезвычайно. Это потрясающе. Это вернуло мне мою жизнь».

В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает8 нояб. 2024, 12:05 • 15995 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
nyu-iorkНью-Йорк