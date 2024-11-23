В Нью-Йорке провели первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота: как это было

Нью-йоркский медик Шерил Меркар стала первой в мире пациенткой, которой сделали первую в истории двойную трансплантацию легких с помощью робота, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Процедура является дополнением к другим малоинвазивным процедурам и направлена на ускорение процесса заживления и сокращение срока пребывания в больнице.

Меркар всегда была активным человеком.

Помимо работы как техник неотложной медицинской помощи, она увлекается мотоциклами и владеет школой каратэ вместе со своим мужем.

Но уже более 10 лет Меркар страдала хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая только обострилась после приступа COVID. 57-летняя женщина помнит момент, когда поняла, что имеет проблемы.

«Помню, мне пришлось принять вызов в доме престарелых как фельдшер скорой помощи, и 85-летний охранник поднялся по лестнице лучше меня. И я знала, что это нехорошо», - отметила она.

Женщина потратила годы на поиски помощи, прежде чем медицинский центр Нью-Йоркского университета имени Лангона сообщил, что она имеет право на пересадку легких.

«Я знала, что мне нужна пересадка двух легких. И как только меня внесли в список, я подумала: ладно, у меня еще несколько месяцев. И через пять дней мне позвонили. Они сказали, что у них 98% совпадение. И когда вы можете приехать? И моей первой реакцией было: «Боже мой, вы знаете что. Я буду там через два часа».

Меркар легла под нож в Нью-Йоркском университете имени Лангона 22 октября.

Во время процедуры группа врачей работала в тандеме с роботом, удаляя больные легкие, подготавливая место для имплантации, а затем имплантируя донорские легкие.

«При обычной трансплантации вам либо делают очень большой разрез с обеих сторон груди, называемый торакотомией, либо просто делают очень большой разрез поперек груди, где мы ломаем грудину... И в любом случае вам нужно вставить эти большие ретракторы, которые раздвигают ребра. Они давят на ваши нервы. И это просто большой открытый разрез. И поэтому боль, как правило, становится серьезной проблемой для пациентов впоследствии. Что касается роботизированной трансплантации, вместо того, чтобы сделать разрез размером около восьми дюймов, мы можем сделать разрез в два дюйма, и так далее, мы устанавливаем небольшие порты для робота, поэтому грудная стенка получает значительно меньше травм», - указывает один из врачей.

Меньше чем через месяц после операции Меркар уже встала и ходила по больнице.

«Когда я хожу, мне не нужен кислород. И я могу дышать. И иногда мои ноги немного устают, но по крайней мере я все еще могу дышать. Поэтому удивительно, что это для меня делает», - отметила женщина.

Пока восстанавливается, у Меркар было время поразмышлять о том, что значит быть первой в мире.

«Шерил, мы смогли сделать оба легких роботом. Ты была первой в мире». Когда вы слышите что-то подобное, я не знаю, как это описать, это 8 миллиардов людей, и я была первой, кому это сделали», - отметила она.

Теперь, за несколько дней до выписки, она сосредоточена на тех, кто ей помог, включая ее донора органов: «Все, что я знаю, это был молодой человек. Вот и все. Когда вы думаете об этом, что семья скорбит, а через две недели я дышу его легкими. Это чрезвычайно. Это потрясающе. Это вернуло мне мою жизнь».

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