В небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель - КОВА

Цитата

"В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове", - написали в КОВА.

Добавим

В КОВА также призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину – ничего не снимать и не публиковать в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сторону Запорожья двигаются еще 6 шахедов - Андрющенко