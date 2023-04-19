В небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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"В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове", - написали в КОВА.
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В КОВА также призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину – ничего не снимать и не публиковать в соцсети.
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