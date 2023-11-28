В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

Силы обороны в ночь на 28 ноября уничтожили в небе над Украиной один ударный дрон и один беспилотник-разведчик, запущенные российскими войсками. Враг также атаковал Украину ночью авиационной, а утром - баллистической ракетой. Об этом сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Этой ночью, 28 ноября 2023 года, противовоздушной обороной уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а под утро, на юге - разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Также, отметили в ВС ВСУ, ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9 часов утра оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М").

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар, предположительно, "Искандером", по территории предприятия в Запорожье, известно об одном раненом человеке.