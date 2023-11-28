В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  77368 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  143256 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  140954 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  142953 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  137316 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  141359 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  135859 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  131813 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  285326 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  449555 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194060 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  452465 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61324 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213241 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  32120 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  449555 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  452465 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  393519 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  371908 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  369486 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-nebe-nad-ukrainoi-za-noch-unichtozhili-shakhed-i-bespilotnik-razvedchik-vraga

В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 08:48  •  15062 просмотра

Read in English

Украинские Силы обороны уничтожили два российских беспилотника ночью

Силы обороны в ночь на 28 ноября уничтожили в небе над Украиной один ударный дрон и один беспилотник-разведчик, запущенные российскими войсками. Враг также атаковал Украину ночью авиационной, а утром - баллистической ракетой. Об этом сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Этой ночью, 28 ноября 2023 года, противовоздушной обороной уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а под утро, на юге - разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Также, отметили в ВС ВСУ, ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9 часов утра оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М"). 

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар, предположительно, "Искандером", по территории предприятия в Запорожье, известно об одном раненом человеке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У небі над Україною за ніч знищили "шахед" та безпілотник-розвідник ворога
Shahed drone and reconnaissance UAV were destroyed in the sky over Ukraine overnight
Новости по теме

В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

Украинские Силы обороны уничтожили два российских беспилотника ночью.

Война •   •  15062 просмотра
В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"

У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.

Здоровье •   •  12076 просмотра
В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"

Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн

Украинский суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 миллионов гривен для бывшего директора, подозреваемого по делу хищения 62 миллионов гривен в Госспецсвязи.

Криминал и ЧП •   •  11422 просмотра
Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн

На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха

Административное здание базы отдыха в Николаевской области горело после обстрела со стороны россии. Пожарные быстро потушили пламя.

Война •   •  17402 просмотра
На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха

Нанес 100 млн грн убытков при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: гендиректору подразделения "Энергоатома" избрали меру пресечения

Генеральный директор одного из подразделений НАЭК "Энергоатом" был освобожден под залог в размере 7 миллионов гривен. Его подозревают в хищении 100 миллионов гривен во время строительства атомного объекта.

Криминал и ЧП •   •  13892 просмотра
Нанес 100 млн грн убытков при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: гендиректору подразделения "Энергоатома" избрали меру пресечения

Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Государственный секретарь США Блинкен подтвердит поддержку Украины со стороны НАТО на встрече в Брюсселе, несмотря на ограниченность ресурсов из-за конфликта в Газе. Он отвергает сообщения о давлении на Киев относительно переговоров с москвой и подчеркивает, что Украина должна сама решать, как решить конфликт.

Политика •   •  17635 просмотра
Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В результате вражеского ракетного удара повреждены три многоэтажки и три учебных заведения в Запорожье.

Война •   •  22702 просмотра
Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Художник Даниил Ткаченко показал на Венецианской биеннале фотографию разрушенного российскими войсками здания в Бородянке, передавая влияние действий рф в Украине.

Культура •   •  18175 просмотра
В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых

Российские войска нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а потенциальные жертвы все еще могут находиться под завалами.

Война •   •  21631 просмотра
Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых

путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР

путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. На статью "национальная оборона" будет выделено на 70% больше, чем в 2023 году.

Война •   •  24291 просмотра
путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР