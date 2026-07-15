В Национальном пантеоне не будут перезахоранивать Шевченко, Франко и Лесю Украинку - Алферов

В будущем Украинском национальном пантеоне создадут лишь несколько десятков почетных захоронений, а не 300–500 могил. Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в эфире национального телемарафона 15 июля, передает УНН.

Детали

По его словам, пантеон должен стать центральным государственным мемориальным комплексом для чествования выдающихся деятелей украинской истории.

"Пантеон — это не кладбище, 300-500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков людей", — акцентировал Алферов.

Речь идет прежде всего о мемориале героев, где наряду с захоронениями могут быть установлены кенотафы, мемориальные плиты и другие символические объекты. Точное количество захоронений пока не определено, однако оно, вероятно, составит несколько десятков.

В то же время официальные документы по созданию Пантеона не предусматривают размещение 300–500 могил. Также пока нет утвержденного списка лиц, которых могут похоронить или увековечить на территории комплекса.

Как и почему возникла инициатива о Национальном пантеоне

В конце июня 2026 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об Украинском национальном пантеоне", определив его как неотложный.

1 июля парламент поддержал документ. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.

Где создадут Национальный пантеон

Национальный пантеон будет располагаться в столице Украины. Он станет государственным мемориальным комплексом.

Кабинет министров определил, что его планируют разместить на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Конкретное место в пределах заповедника пока не выбрали. Министерство культуры должно организовать открытый архитектурный конкурс, а Украинский институт национальной памяти — обеспечить научную и экспертную проработку концепции, а также проведение общественных обсуждений.

Окончательный архитектурный проект, стоимость строительства и сроки реализации инициативы в настоящее время не утверждены.

Кого будут хоронить в Пантеоне

Законодательство определяет лишь общие категории лиц, которых могут увековечить в Украинском национальном пантеоне.

Речь идет, в частности, о:

руководителях украинских государственных образований различных исторических периодов; президентах Украины;

военных командующих;

деятелях государственного строительства, культуры, науки, образования, украинского языка и религиозной жизни.

В перечень потенциальных кандидатов также могут входить украинцы или связанные с Украиной деятели, получившие международное признание, в частности Нобелевскую премию.

Однако это не означает, что в Пантеон будут переносить останки выдающихся украинцев вроде классиков украинской литературы.

"Пантеон — это не про собирание мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечей горе — он там и будет оставаться, Леся Украинка, Франко — будут на своих местах, Котляревский будет на своем месте. Пантеон — не про мощевладение", — подчеркнул глава Украинского института национальной памяти.

В то же время автоматического захоронения или увековечения человека в Пантеоне не предусматривается. Каждую кандидатуру должен рассматривать специальный консультативный орган с участием историков, ученых и представителей Украинского института национальной памяти.

После экспертного рассмотрения и общественного обсуждения Верховная Рада должна принимать отдельное решение по каждому конкретному лицу.

Для перезахоронения также будет необходимо согласие родственников. В случае отказа семьи повторно рассмотреть такое предложение можно будет не ранее чем через пять лет.

В целом перезахоронение предлагается проводить не ранее чем через 20 лет после смерти человека. Исключения возможны, если могила находится под угрозой уничтожения, останки ранее не были должным образом захоронены или место захоронения находится за границей.

В Пантеоне будут не только могилы

Украинский национальный пантеон планируют использовать не только для почетных захоронений и перезахоронений.

На его территории могут устанавливать кенотафы — символические надгробия без останков, мемориальные доски и памятные знаки. Также в комплексе планируют проводить государственные и военные церемонии, вручение наград, официальные мероприятия с участием иностранных делегаций.

Пантеон должен выполнять образовательную и просветительскую функции. В частности, предусматривается создание Книги памяти и проведение мероприятий, посвященных украинской истории и государственности.

Комплекс будет находиться в государственной собственности. Его нельзя будет приватизировать или передать в аренду.

Почему Пантеон — не военное кладбище

Украинский национальный пантеон не следует путать с Национальным военным мемориальным кладбищем.

Военное мемориальное кладбище создано прежде всего для захоронения погибших защитников и защитниц Украины. В то же время Пантеон должен стать небольшим мемориальным пространством для чествования ограниченного круга государственных, военных, культурных и общественных деятелей разных исторических периодов.

Именно поэтому количество захоронений в нем планируют ограничить несколькими десятками. Значительную часть деятелей могут увековечить символически — с помощью кенотафов, мемориальных плит или внесения в Книгу памяти.

Будут ли перезахоронены в Пантеоне известные украинские деятели, умершие за границей

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел установило места захоронения 98 известных украинцев в 21 стране.

Речь идет о политических деятелях, военных, представителях культуры и украинского освободительного движения. В то же время эта цифра не является утвержденным списком лиц, которых планируют перезахоронить в Национальном пантеоне.

Перенос останков из-за границы потребует не только согласия родственников, но и переговоров с правительствами государств, на территории которых находятся захоронения.

Среди деятелей, которых публично упоминали в контексте будущего Пантеона, был гетман Иван Мазепа. В то же время официального перечня кандидатур на данный момент не существует.