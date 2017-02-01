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В НАТО призвали к немедленному режиму прекращения огня в Авдеевке

В НАТО призвали к немедленному режиму прекращения огня в Авдеевке

Киев • УНН

 • 11750 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в Авдеевке и заявил, что НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Серьезный всплеск насилия на востоке Украины. Страшная ситуация в Авдеевке. НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня", - написал он.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило   ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.

По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории , где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.

Несмотря на установление "режима тишины" боевики обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки. По словам А.Авакова пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет .

Украинские Национальные Новости

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