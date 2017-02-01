Постраждалих серед піротехніків і енергетиків під Авдіївкою немає - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики обстрілюють піротехнічні групи ДСНС та енергетиків під Авдіївкою, постраждалих немає. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
"Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївкою обстрілюють. Поранених і загиблих немає", - написав А.Аваков.
Нагадаємо, Павло Жебрівський повідомив, що бойовики порушили оголошений режим припинення вогню і обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки.
Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет
Подлые провокаторы!