Пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет, - А.Аваков

"Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Раненых и погибших нет", - написал А.Аваков.

Напомним, Павел Жебривский сообщил, что боевики нарушили объявленный режим прекращения огня и обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки.

Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет

Подлые провокаторы!