Пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет, - А.Аваков

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики обстреливают пиротехнические группы ГосЧС и энергетиков под Авдеевкой, пострадавших нет. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Раненых и погибших нет", - написал А.Аваков.

Напомним, Павел Жебривский сообщил, что боевики нарушили объявленный режим прекращения огня и обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки.

Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет
Подлые провокаторы!

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.

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