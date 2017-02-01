Пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет, - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики обстреливают пиротехнические группы ГосЧС и энергетиков под Авдеевкой, пострадавших нет. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Раненых и погибших нет", - написал А.Аваков.
Напомним, Павел Жебривский сообщил, что боевики нарушили объявленный режим прекращения огня и обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки.
Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет
Подлые провокаторы!