В МИД Германии назвали поведение А.Гончаренко абсолютно неадекватным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что действия украинской нардепа Алексея Гончаренко абсолютно неприемлемы . Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шафер, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал украинского законодателя, за то, что он разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве.
Представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шафер заявил, что действия Гончаренко являются "абсолютно неадекватным поведением."
М.Шефер сказал, что Германия считает Украину "близким партнером" и она стала первой страной, установившей дипломатические отношения с Киевом 25 лет назад.
Он сказал, что Германия прилагает усилия, чтобы провести совещание министров иностранных дел Украины и России на следующей неделе.
Напомним, сегодня утром, 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.
Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.