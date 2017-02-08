В МЗС Німеччини назвали поведінку О.Гончаренка абсолютно неадекватною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що дії українського нардепа Олексія Гончаренка є абсолютно неприйнятними. Про це повідомив речник МЗС Німеччини Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикував українського законодавця, за те, що він розмалював фрагмент Берлінської стіни в Києві.
Речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шафер заявив, що дії Гончаренко є "абсолютно неадекватною поведінкою."
М.Шефер сказав, що Німеччина вважає Україну "близьким партнером" і вона стала першою країною, що встановила дипломатичні відносини з Києвом 25 років тому.
Він сказав, що Німеччина докладає зусиль, щоб провести нараду міністрів закордонних справ України і Росії наступного тижня.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.