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В МЗС Німеччини назвали поведінку О.Гончаренка абсолютно неадекватною

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що дії українського нардепа Олексія Гончаренка є абсолютно неприйнятними. Про це повідомив речник МЗС Німеччини Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на Associated Press.

В МЗС Німеччини назвали поведінку О.Гончаренка абсолютно неадекватною

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикував українського законодавця, за те, що він розмалював фрагмент Берлінської стіни в Києві.

Речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шафер заявив, що дії Гончаренко є "абсолютно неадекватною поведінкою."

М.Шефер сказав, що Німеччина вважає Україну "близьким партнером" і вона стала першою країною, що встановила дипломатичні відносини з Києвом 25 років тому.

Він сказав, що Німеччина докладає зусиль, щоб провести нараду міністрів закордонних справ України і Росії наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.

Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.

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