В МВД опровергли информацию о сбое в работе линии 102 и системы "Армор"
Киев • УНН
Национальная полиция сообщает, что спецлиния 102 и система сервисных центров МВД работают в штатном режиме. Ведомство опровергает информацию о масштабных сбоях в работе базы розыска "Армор".
Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на МВД.
Как указано в сообщении, аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД.
«Еще раз просим пользоваться официальной информацией и проверять перед обнародованием данные, полученные из неофициальных источников», - резюмировали в МВД.
Добавим
Ранее СМИ сообщили, что в специальной базе розыска МВД Украины «Армор», которая содержит информацию обо всех правонарушителях и уклонистах, произошел масштабный сбой. Из-за этого пострадала горячая линия «102» и Сервисные центры.