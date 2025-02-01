У МВС спростували інформацію про збій у роботі лінії 102 та системи "Армор"
Київ • УНН
Національна поліція повідомляє, що спецлінія 102 та система сервісних центрів МВС працюють у штатному режимі. Відомство спростовує інформацію про масштабні збої в роботі бази розшуку "Армор".
Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано, передає УНН із посиланням на МВС.
Як зазначено у повідомленні, аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС.
"Вкотре просимо користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел", - резюмували у МВС.
Додамо
Раніше ЗМІ повідомили, що у спеціальній базі розшуку МВС України "Армор", яка містить інформацію про всіх правопорушників та ухилянтів, стався масштабний збій. Через це постраждала гаряча лінія "102" та Сервісні центри.