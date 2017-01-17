В.Муженко прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО, передает УНН.
"Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО", - говорится в сообщении.
Сообщается, что уже состоялась встреча В.Муженко с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
"На повестке дня - ситуация на Востоке Украины и в Черноморском регионе, а также на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым Украины", - сказано в сообщении.
Отметим, как сообщает пресс-служба Минобороны, в рамках визита предполагается участие В.Муженко в мероприятиях на уровне начальников генеральных штабов государств-членов и государств-партнеров Альянса.
В частности, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ примет участие в заседаниях Военного комитета НАТО в формате с Украиной и в форматах "Платформы совместимости" и государств-контрибуторов Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
Кроме того, в контексте развития военного сотрудничества с государствами-членами и государствами-партнерами НАТО в соответствии с программой визита планируется провести ряд рабочих двусторонних встреч с начальниками генеральных штабов вооруженных сил этих государств.